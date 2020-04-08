Акция: Страховой Дом ВСК дает клиентам скидки до 25% при оформлении полиса удаленно

Особые условия действуют при покупке полиса удаленно в интернет-магазине www.shop.vsk.ru или в мобильном приложении «ВСК страхование». Об этом пишет Newsnn.ru.

Для активации скидки пользователю надо ввести промокод welcome при самостоятельном оформлении Договора через дистанционный сервис (мобильное приложение «ВСК страхование» или интернет-магазин www.shop.vsk.ru).

Размер максимальной скидки составляет 25 %. Она предоставляется на услугу «Телемедицина», которая дает пользователю возможность 24 часа в сутки семь дней в неделю консультироваться по телефону с врачами различных направлений. Приобретя эту услугу, клиент может рассчитывать на помощь психолога. Психологическая поддержка не обязательно будет связана с вопросами, которые беспокоят граждан при самоизоляции. Доступ к медицинскому пульту имеют только лучшие специалисты в своей области. Связываться с дежурным врачом можно сколько угодно раз. Когда клиенту недостаточно мнения одного специалиста, он может обратиться к другому врачу.

По словам генерального директора Страхового Дома ВСК Александра Тарновского, в организации осознают важность поддержки граждан в сложившейся ситуации. Все россияне должны быть обеспечены качественными страховыми продуктами и сервисами. Страховой Дом ВСК прилагает все усилия для того, чтобы сделать страховые услуги не только выгодными, но и максимально удобными и безопасными. В настоящее время надо формировать уверенность в завтрашнем дне. Это можно сделать, обеспечивая защиту в непредвиденной ситуации. Данные факторы являются приоритетными при взаимодействии с клиентами.

Сегодня через Интернет можно приобрести все основные виды страхования, а также урегулировать страховое событие, не посещая офис. Страховой Дом ВСК первым на рынке Российской Федерации предложил гражданам полностью дистанционное оформление полиса КАСКО с самостоятельным осмотром транспортного средства. Звонить в страховую компанию и вызывать эксперта больше не нужно.

Скидки Страхового Дома ВСК распространяются на широкий перечень страховых услуг. Это и страхование имущества («Под ключ», «Максимальная защита», «Сдаю», «Снимаю» и «Инвестиционная квартира»), и страхование от несчастных случаев («Спортсмен», «Активный образ жизни», «Дети», «Опасная профессия», «Семья»), и медицинское страхование («Телемедицина» и «Антиклещ»), и прочие продукты.