«Диванные» спектакли и виртуальные туры: тагильские музеи и театры работают онлайн

Актеры драматического театра ставят «диванные» спектакли. Каждый из них записывает свою роль, находясь дома. Затем ролик монтируется и публикуется в социальных сетях. Первый такой спектакль «А что у вас?» набрал 85 тысяч просмотров. 27 марта, в День театра, актеры в прямом эфире рассказывали о себе и своих ролях. Трансляция набрала около 20 тысяч просмотров, что практически равно 40 заполненным залам.