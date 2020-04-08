«Диванные» спектакли и виртуальные туры: тагильские музеи и театры работают онлайн
В Нижнем Тагиле учреждения культуры продолжают работать в онлайн режиме в условиях введенных ограничений из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба мэрии.
Актеры драматического театра ставят «диванные» спектакли. Каждый из них записывает свою роль, находясь дома. Затем ролик монтируется и публикуется в социальных сетях. Первый такой спектакль «А что у вас?» набрал 85 тысяч просмотров. 27 марта, в День театра, актеры в прямом эфире рассказывали о себе и своих ролях. Трансляция набрала около 20 тысяч просмотров, что практически равно 40 заполненным залам.
Нижнетагильский театр кукол запустил онлайн-проект «Домашние сказки», в котором актеры читают зрителям произведения детской литературы, используя театральный реквизит.
Музеи Нижнего Тагила также продолжают работать дистанционно. Виртуальные туры можно совершить по эко-индустриальному технопарку «Старый Демидовский завод», историко-техническому музею «Дом Черепановых», историко-краеведческому музею, музею «Демидовская дача» и музею истории подносного промысла «Дом Худояровых». Также работники музеев проводят в соцсетях мини-экскурсии и лекции.