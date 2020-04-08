Эксперт: адъювантная вакцина от гриппа возможно помогла сдержать COVID-19

Как пишут «Новые известия», с таким предположением выступил руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Михаил Костинов в эфире передачи «Вечер с В. Соловьевым» на канале «Россия 1».

Ученый пояснил, что Россия в вакцинах от гриппа использует вещество адъювант, которое полностью изменяет ход реакции иммунного ответа. По его словам, адъювантная вакцина позволяет сформировать иммунитет на клеточном уровне, заставляя организм моментально реагировать на попадание вирусов с РНК, которая имеется не только у гриппа, но и нового коронавируса. Костинов добавил, что даже в ВОЗ публиковали материалы, в которых указывали на преимущества адъювантной вакцины перед обычными инъекциями.

Отмечается, что в составе адъювантной вакцины содержится вещество, на основе которого создан отдельный препарат «Полиоксидоний», применяемый при лечении ОРЗ у взрослых и детей.