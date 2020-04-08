Куйвашев призвал свердловчанок отказаться от услуг по красоте на дому из-за пандемии
Сегодня, 12:01ОбществоФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил женщин воздержаться от услуг мастеров по маникюру и парикмахеров на дому в период пандемии коронавируса. Об этом он сказал на своей странице в Instagram.
Сюжеты: Коронавирус
По мнению губернатора, ради собственного здоровья и окружающих людей, женщины могут отложить на время косметические процедуры.
Я знаю, как вы трепетно относитесь к своему внешнему виду, стараетесь выглядеть прекрасно каждый день. Прошу вас потерпеть, не стричься у ваших мастеров подпольно, не делать маникюр на дому, сказал Евгений Куйвашев.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, при этом два случая являются не завозными, то есть пациенты заболели внутри страны.
Карта распространения коронавируса в России
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