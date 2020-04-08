Куйвашев призвал свердловчанок отказаться от услуг по красоте на дому из-за пандемии

По мнению губернатора, ради собственного здоровья и окружающих людей, женщины могут отложить на время косметические процедуры.

Я знаю, как вы трепетно относитесь к своему внешнему виду, стараетесь выглядеть прекрасно каждый день. Прошу вас потерпеть, не стричься у ваших мастеров подпольно, не делать маникюр на дому, сказал Евгений Куйвашев.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусной инфекцией, при этом два случая являются не завозными, то есть пациенты заболели внутри страны.