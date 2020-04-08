Мэрия Нижнего Тагила отказалась от строительства спортплощадки возле школы № 13

По его словам, после анализа будущих проектов с целью выбрать из них те, от которых можно отказаться, выбор пал на спортплощадку у школы № 13. Конкурс отменен на областном уровне. Кроме того, сейчас решается вопрос о других проектах, отказ от которых будет безболезненным.