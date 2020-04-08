Мэрия Нижнего Тагила отказалась от строительства спортплощадки возле школы № 13
Сегодня, 22:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле из-за сложной экономической ситуации не будут строить спортивную площадку у школы № 13 на Северном поселке, рассказал глава города Владислав Пинаев во время прямого эфира на «Экорадио».
Сюжеты: Нижний Тагил
По его словам, после анализа будущих проектов с целью выбрать из них те, от которых можно отказаться, выбор пал на спортплощадку у школы № 13. Конкурс отменен на областном уровне. Кроме того, сейчас решается вопрос о других проектах, отказ от которых будет безболезненным.
Напомним, спортобъект возле школы № 13 должен был состоять из волейбольной и баскетбольной площадок, двух полей для мини-футбола, а также зоны для сдачи норм ГТО и беговых дорожек. Стоимость проекта составляла 20,5 миллионов рублей.
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