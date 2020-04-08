На Урале компании перепрофилируются для производства средств защиты от коронавируса

В частности, производитель спецодежды в Полевском наладил производство респираторов, которые помогают защищаться от проникновения вируса. По словам министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, «Уралспецзащита» в сутки производит 2,5 тысяч респираторов.

По словам Пересторонина, предприятие ранее занималось производством строительных респираторов. На данный момент «Уралспецзащита» проходит упрощенную регистрацию в Росздравнадзоре. Это позволит в ближайшее время комплектовать респираторами костюмы врачей-инфекционистов, которые производятся в Каменске-Уральском.

Представитель компании «Уралспецзащита» Матвей Голованов сообщил, что респираторы имеют высокий уровень защиты. По его словам, полумаску можно использовать в течение рабочей смены. Кроме того, планируется увеличить производство до 100 тысяч респираторов в месяц.

Многие предприятия региона наладили выпуск продукции, которая помогает в борьбе с распространением коронавируса. По информации Минпромнауки за последние сутки было произведено 129 тысяч тканевых, 25 тысяч марлевых и 45 тысяч одноразовых медицинских масок. Кроме того, предприятия начали выпускать защитные костюмы, дезинфицирующие средства и медицинское оборудование. На данный момент компании осваивают производство диспенсеров для антисептиков, а также тепловизоров.

В Свердловской области количество зараженных коронавирусом составляет 51 человек, из них 25 выздоровели и выписаны из больницы.