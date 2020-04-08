Полная изоляция, день восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле

У жителя Нижнего Тагила предварительно подтвердился коронавирус

Первый день недели запомнился горожанам началом дистанционного обучения. Многие жаловались на проблемы с подключением к дистанционным системам. Мэр Владислав Пинаев прокомментировал ситуацию.

«Это было ожидаемо». Мэр прокомментировал срыв онлайн-обучения в тагильских школах

А в детских садах и школах города, пока длится режим полной изоляции, будет проводиться санитарная обработка. Это делается для того, чтобы школьники могли в любое время вернуться к занятиям.

В период режима самоизоляции в садиках и школах Нижнего Тагила проводят санобработку

Чтобы горожанам было не так скучно проводить время дома во время пандемии, Новый молодежный театр запустил конкурс на лучшую домашнюю постановку.

В Нижнем Тагиле молодежный театр проводит конкурс на лучшую домашнюю постановку

Ну, а некоторым тагильским подросткам стало скучно сидеть дома в самоизоляции, и они начали лазить по крышам. Об этом сообщается на странице «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети Instagram.

Подростки на крыше Фото: страница "Инцидент Нижний Тагил" в Instagram

Несмотря на режим изоляции, молодожены могут официально зарегистрировать отношения. ЗАГСы Нижнего Тагила продолжают регистрировать браки. Только гостей на торжество позвать нельзя.

В Нижнем Тагиле ЗАГСы продолжают регистрировать браки в условиях полной изоляции

Съемочная группа телеканала «Телекон-ТВ» посетила вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Журналисты посмотрели, как проходит работа специалистов.

Лабораторная работа Видео Видео: Группа "Телерадиокомпания "Телекон" Нижний Тагил" в соцсети "Вконтакте"

«Дочери Милосердия в России» на своей странице в Instagram делятся, как у них проходит режим изоляции. Сегодня они начали пополнять морозилку запасами еды для бездомных, так как еда уже заканчивается.

Продолжают помогать пенсионерам и волонтеры из Медицинского колледжа. О том, кого они посетили, можно узнать на их странице в Instagram.

По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 25 человек уже вылечились и выписаны из больницы. Вчера стало известно о двух случаях заболевания, которые произошли внутри страны, то есть зараженные не контактировали ни с кем, кто бывал за границей, и сами там не были. В общей сложности в России подтверждено более 8,6 тысячи случаев.