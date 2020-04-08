Полная изоляция, день восьмой. Что происходит в Нижнем Тагиле
По состоянию на 8 апреля в Нижнем Тагиле у одного из жителей предварительно диагностирован коронавирус. В мэрии данную информацию пока не подтвердили. Что еще интересного произошло сегодня в городе, расскажет TagilCity.ru.
Первый день недели запомнился горожанам началом дистанционного обучения. Многие жаловались на проблемы с подключением к дистанционным системам. Мэр Владислав Пинаев прокомментировал ситуацию.
А в детских садах и школах города, пока длится режим полной изоляции, будет проводиться санитарная обработка. Это делается для того, чтобы школьники могли в любое время вернуться к занятиям.
Чтобы горожанам было не так скучно проводить время дома во время пандемии, Новый молодежный театр запустил конкурс на лучшую домашнюю постановку.
Ну, а некоторым тагильским подросткам стало скучно сидеть дома в самоизоляции, и они начали лазить по крышам. Об этом сообщается на странице «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети Instagram.
Несмотря на режим изоляции, молодожены могут официально зарегистрировать отношения. ЗАГСы Нижнего Тагила продолжают регистрировать браки. Только гостей на торжество позвать нельзя.
Съемочная группа телеканала «Телекон-ТВ» посетила вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Журналисты посмотрели, как проходит работа специалистов.
«Дочери Милосердия в России» на своей странице в Instagram делятся, как у них проходит режим изоляции. Сегодня они начали пополнять морозилку запасами еды для бездомных, так как еда уже заканчивается.
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Запасы еды потихоньку заканчиваются у всех😱. Мы на этой неделе начали пополнять морозилку у бездомных👍 #дочеримилосердия #служениe #еда #каритас #католики #нижнийтагил #iamdoc1633 #daughtersofcharity #caritas #catholics
Публикация от Дочери Милосердия в России (@docerimiloserdiia)
Продолжают помогать пенсионерам и волонтеры из Медицинского колледжа. О том, кого они посетили, можно узнать на их странице в Instagram.
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#мывместе Волонтёры-медики Нижнетагильского филиала ГБПОУ "СОМК" продолжают помогать пожилому населению города. Сегодня, 8 апреля 2020 года, волонтеры - Гробова Ольга Андреевна и Голубева Вероника доставляли на 5 адресов карты льготного отпуска медикаментов для жителей г. Нижний Тагил совместно с Демидовской Центральной Городской больницей. Не забывайте, рядом с нами есть люди, которым требуется внимание и помощь!!! 🆘 Мы оперативно реагируем на все заявки поступающие на горячий номер 📍 8 800 200 34 11 ❗️Важно понимать, что волонтеры действуют только по заявкам, принятым на официальные выделенные каналы связи - «Горячая линия» ОНФ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в ситуации коронавируса! ✅Помощь оказывается людям пожилого возраста: приобретение продуктов первой необходимости, лекарственных средств и вынос мусора. #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #Нижний Тагил #ВЦСОМК #АВЦ
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано 56 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 25 человек уже вылечились и выписаны из больницы. Вчера стало известно о двух случаях заболевания, которые произошли внутри страны, то есть зараженные не контактировали ни с кем, кто бывал за границей, и сами там не были. В общей сложности в России подтверждено более 8,6 тысячи случаев.