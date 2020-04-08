Российские компании переводят сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

Издание сообщает, что на четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». Она имеет штат больше 23 тысяч человек. Отмечается, что за счет сокращения рабочей недели работодатели стараются избежать массового увольнения граждан. Кроме того, рабочую неделю сократили РЖД и метрополитен Екатеринбурга.

По словам партнера компании «Экопси консалтинг» Григория Финкельштейна, сокращение рабочих дней коснется только обслуживающего и офисного персонала. А вот адвокат Ксения Михайличенко заявила, что для перехода на сокращенную неделю нужно подписывать дополнительные соглашения с работниками, либо предупреждать об этом за два месяца.