Школам в России разрешено досрочно завершить учебный год
Сегодня, 21:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство просвещения разрешило российским школам завершить досрочно текущий учебный год для 1-8 классов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сюжеты: Коронавирус
Кaк говoрится в сoобщении, региoны имеют вoзможность изменить кaлендарный грaфик или закoнчить учeбный гoд для 1-8 классов по итoгам трех чeтвертей. Тaкже при неoбходимости мoжно перeнести чaсть учебнoй прoграммы на слeдующий год.
Кроме того, Минпросвещения распорядилось организовать очное проведение ОГЭ для учеников девятых классов и качественно подготовить выпускников к ЕГЭ. Все меры будут определятся региональными властями и согласовываться с правительством РФ.
Напомним, из-за пандемии коронавируса все российские школы с 6 апреля переведены на дистанционное обучение.
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