СОСПП выделит больнице Екатеринбурга 7,2 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Средства предназначены для станции скорой помощи и городской больницы № 40 Екатеринбурга, где проходит лечение большая часть зараженных коронавирусом в регионе.

5,4 миллиона рублей будут зачислены на счет больницы. На эти средства она закупит два аппарата ИВЛ. 1,8 миллиона рублей будет потрачено на закупку тысячи комплектов защитной одежды для врачей станции скорой помощи им. В. Ф. Капиноса.

Президент СОСПП Дмитрий Пумпянский рассказал, что в марте был создан координационный совет по противодействию коронавирусу, в который вошли руководители крупнейших предприятий области. Членами совета было принято решение создать спецсчет для сбора средств на борьбу с инфекцией.

Мы готовы инвестировать средства в закуп экспресс-тестов для выявления инфекции, приобретение медицинского оборудования, препаратов, средств защиты,сказал Пумпянский.

Бизнесмен отметил, что фондом собрано больше 30 миллионов рублей. Средства будут расходоваться в зависимости от потребностей, обозначенных свердловским штабом противодействию коронавирусу.

По последним данным, в регионе подтверждено 56 случаев заболевания коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 7 155 человек. В России за последние сутки зафиксировано 1175 новых случаев заражения. Общее количество заболевших в стране составляет 8672 человека.