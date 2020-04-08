«Уральские авиалинии» отменили три рейса для вывоза россиян из Индии в Екатеринбург
Авиакомпания «Уральские авиалинии» из-за решения Росавиации отменила три рейса из Индии, на которых должны были вылететь россияне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
По информации онлайн-табло аэропорта «Кольцово», 8 апреля должен был вылететь рейс из Тируванантхапура, 9 апреля — из Гоа, 10 апреля — из Ченнаи, 11 апреля — из Калькутты.
Вывоз россиян компания планировала 4 апреля, но в ночь с 3 апреля временно были приостановлены авиарейсы, организуемые для вывоза граждан в Россию, с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Однако 6 марта рейсы были возобновлены. Теперь прилет граждан будет осуществляется в Москву через аэропорт «Шереметьево». При этом установлено ограничение на 500 человек в сутки. В других субъектах РФ разрешается не более 200 человек в сутки.
По данным на 8 апреля, в России зарегистрировано более 7,5 тысяч зараженных коронавирусом, из них 51 человек в Свердловской области.