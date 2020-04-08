«Уралстройкомплекс» благоустроит два двора в Нижнем Тагиле за 34,9 миллиона рублей

Компания стала победителем электронного аукциона и с ней будет заключен контракт на сумму 34,9 млн рублей. «Уралстройкомплекс» должен будет осуществить ремонт двора на улице Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 и двора на улице Лебяжинская, 30, 32.