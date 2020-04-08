«Уралстройкомплекс» благоустроит два двора в Нижнем Тагиле за 34,9 миллиона рублей
Сегодня, 18:37ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле определен подрядчик, который займется благоустройством дворов на улицах Ермака и Лебяжинской. Им стало ООО ГК «Уралстройкомплекс», сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Компания стала победителем электронного аукциона и с ней будет заключен контракт на сумму 34,9 млн рублей. «Уралстройкомплекс» должен будет осуществить ремонт двора на улице Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 и двора на улице Лебяжинская, 30, 32.
Подрядчик выполнит ремонт подъездов, установит скамейки, урны, обустроит тротуары, парковки и зоны отдыха.
Отмечается, что жители домов смогут принимать участие в контроле качества выполненных работ.
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