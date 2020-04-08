В Екатеринбурге подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 13:25ОбществоФото: pixabay.com
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В Екатеринбурге выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает портал E1.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Таким образом, количество заболевших составляет 56 человек.
В Свердловской области продолжает действовать режим строгой изоляции. Евгений Куйвашев призвал граждан не выходить без надобности на улицу, а женщин попросил отказаться от посещения мастеров, предоставляющих услуги красоты на дому.
Карта распространения коронавируса в России
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