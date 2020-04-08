В Екатеринбурге создали щитки для лица для защиты от коронавируса
Сегодня, 16:44ОбществоФото: страница Евгения Рона в Facebook
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Екатеринбургское инвент-бюро создало специальные щитки для защиты лица. Приспособления смогут заменить медицинские маски. Об этом написал на своей странице в Facebook один из создателей щитков Евгений Рон.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
По словам Евгения Рона, щитки нужны для защиты лица, ими могут воспользоваться все, кто продолжает работать с людьми в период пандемии коронавируса. После контакта с посторонними щиток можно протереть антисептиком. Также создатели предусмотрели возможность разместить на защитных экранах какую-либо информацию. Например, логотип или название компании, в которой работает сотрудник.
Карта распространения коронавируса в России
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