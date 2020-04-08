В Екатеринбурге создали щитки для лица для защиты от коронавируса

По словам Евгения Рона, щитки нужны для защиты лица, ими могут воспользоваться все, кто продолжает работать с людьми в период пандемии коронавируса. После контакта с посторонними щиток можно протереть антисептиком. Также создатели предусмотрели возможность разместить на защитных экранах какую-либо информацию. Например, логотип или название компании, в которой работает сотрудник.