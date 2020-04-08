В нерабочий период жители Нижнего Тагила стали чаще покупать стройматериалы
Сегодня, 19:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сервис 2ГИС провел исследование, которое выявило, что россияне стали чаще покупать стройматериалы в период режима самоизоляции. В Нижнем Тагиле этот показатель увеличился на 66%, пишет ТАСС.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
В первую неделю апреля спрос на стройматериалы вырос на 70%. Специалисты проанализировали в исследовании активность 37 миллионов пользователей из 330 городов России. В пресс-службе сервиса отметили, что многие магазины предлагают покупателям доставить товары на дом, что позволяет не нарушать режим самоизоляции для похода в магазин.
Среди городов с населением менее 1 млн человек больше всего стали покупать стройматериалы в Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Улан-Удэ. В списке городов-миллионников — Омск, Ростов-на-Дону, Красноярск.
Также на треть вырос спрос на товары для домашних животных, продукты и медикаменты.
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