В нерабочий период жители Нижнего Тагила стали чаще покупать стройматериалы

В первую неделю апреля спрос на стройматериалы вырос на 70%. Специалисты проанализировали в исследовании активность 37 миллионов пользователей из 330 городов России. В пресс-службе сервиса отметили, что многие магазины предлагают покупателям доставить товары на дом, что позволяет не нарушать режим самоизоляции для похода в магазин.