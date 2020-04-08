В период режима самоизоляции в садиках и школах Нижнего Тагила проводят санобработку
Сегодня, 19:11ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В образовательных, культурных и спортивных учреждениях Нижнего Тагила в период особого режима, связанного с распространением коронавируса, проходит санобработка, сообщает ТК «Телекон».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Несмотря на то, что в школах не проходят уроки, в классах проводят санитарную обработку. Как пояснила директор школы № 49 Ирина Бусыгина, делается это для того, чтобы в любой момент дети могли беспрепятственно преступить к занятиям. Для детских садов и школ закупили 800 литров дезинфицирующего раствора. На санобработку образовательных учреждений выделено почти три миллиона рублей. Обработка проходит с 6 по 10 апреля.
В период режима самоизоляции в садиках и школах Нижнего Тагила проводят санобработкуВидео
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Видео: ТК «Телекон»
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