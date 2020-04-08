В период режима самоизоляции в садиках и школах Нижнего Тагила проводят санобработку

Несмотря на то, что в школах не проходят уроки, в классах проводят санитарную обработку. Как пояснила директор школы № 49 Ирина Бусыгина, делается это для того, чтобы в любой момент дети могли беспрепятственно преступить к занятиям. Для детских садов и школ закупили 800 литров дезинфицирующего раствора. На санобработку образовательных учреждений выделено почти три миллиона рублей. Обработка проходит с 6 по 10 апреля.