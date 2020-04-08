В Первоуральске 92-летней труженице тыла отказали в выплате к Дню Победы

Анна Прокопьева родилась в 1928 году в Чувашии. В войну училась на фельдшера и проработала медсестрой 15 лет. В 1960 году она переехала в Алапаевский район Свердловской области, там работала заведующей яслями, а затем председателем сельсовета. В 1983 году вышла на пенсию и уехала на Украину к брату, который заболел.

В 2014 году, когда в Донбассе началась война, родственники уговорили Анну Петровну вернуться на Урал, так как недалеко от ее дома шли бои. Вернувшись, она получила разрешение на временное проживание, затем вид на жительство и стала получать пенсию. Также пенсионерка подала документы на получение российского гражданства, но в миграционной службе сказали, что для этого нужно прожить в стране пять лет.

Все пенсионные выплаты Анны Петровны индексировались, а к Дню Победы приходили благодарственные письма. Однако выплата в размере 50 тысяч рублей, полагающаяся труженикам тыла к 75-летию Победы, ей так и не пришла.

По словам ее дочери, в Пенсионом фонде пояснили, что выплата не положена, раз женщина не имеет гражданства.