В России количество заболевших коронавирусом превысило 8,6 тысяч человек
Сегодня, 13:57ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По данным на 8 апреля, количество заболевших коронавирусной инфекцией в России составляет 8672 человека. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Сюжеты: Коронавирус
За последние сутки подтверждено еще 1175 случаев заболевания.
Количество выздоровевших за сутки составляет 75 человек. Кроме того, две человек скончались.
В России до 30 апреля объявлен режим самоизоляции. Некоторые работодатели переводят своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом большинство организаций закрыты. Гражданам не рекомендуется покидать квартиру без необходимости. В частности, рекомендуется делать это только, чтобы добраться на работу, сходить в магазин или аптеку, а также выгулять собаку.
Карта распространения коронавируса в России
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