В России количество заболевших коронавирусом превысило 8,6 тысяч человек

Количество выздоровевших за сутки составляет 75 человек. Кроме того, две человек скончались.

В России до 30 апреля объявлен режим самоизоляции. Некоторые работодатели переводят своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. При этом большинство организаций закрыты. Гражданам не рекомендуется покидать квартиру без необходимости. В частности, рекомендуется делать это только, чтобы добраться на работу, сходить в магазин или аптеку, а также выгулять собаку.