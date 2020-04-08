В Свердловской области для некоторых сфер бизнеса могут смягчить режим самоизоляции

По его словам, это произойдет если эпидемиологическая обстановка в муниципалитетах будет спокойной. Решение о смягчении мер будет принято, как только появится возможность, отметил губернатор. Оперативный штаб оценивает ситуацию отдельно в каждом городе. Куйвашев не исключил, что после этого часть магазинов будет открыта.