В Свердловской области для некоторых сфер бизнеса могут смягчить режим самоизоляции
Сегодня, 22:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В некоторых районах Свердловской области могут смягчить для бизнеса особый режим по коронавирусу. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, это произойдет если эпидемиологическая обстановка в муниципалитетах будет спокойной. Решение о смягчении мер будет принято, как только появится возможность, отметил губернатор. Оперативный штаб оценивает ситуацию отдельно в каждом городе. Куйвашев не исключил, что после этого часть магазинов будет открыта.
Напомним, режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 20 апреля. При этом работникам ритуальных агентств и ветеринарных служб разрешено выйти на работу.
Карта распространения коронавируса в России
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