В Свердловской области интервалы движения общественного транспорта будут сокращены
Сегодня, 09:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области общественный транспорт станет ходить чаще — будут сокращены интервалы движения, которые ранее увеличили из-за режима изоляции, сообщается в Telegram-канале «СтопCOVID-19».
Сюжеты: Коронавирус
В посте сообщается, что автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси будут ходить чаще, чтобы людям было удобнее добираться до работы.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрирован 51 случай заражения коронавирусом. Кроме того, в регионе впервые выявлено два случая, когда заболевшие заразились внутри страны.
Карта распространения коронавируса в России
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