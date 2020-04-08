В Свердловской области профсоюз заявил о нарушении трудовых прав врачей

В письме сказано, что руководители медицинских организаций вынуждают работников подавать заявления об отпусках без сохранения заработной платы, очередных отпусках вне графика, а также вводят или готовятся к временной приостановке работы медицинских и иных сотрудников.

Это касается медработников, прикрепленных к школам и детским садам, сотрудникам больниц восстановительного лечения, а также узких специалистов поликлиник.

Речь идет о многочисленных жалобах с мест. Профсоюз считает, что введение режима простоя и направление сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы в государственных медицинских организациях противоречит законодательству и указу президента РФ.

Председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Сергей Угринов рассказал, что Законодательному собранию Свердловской области было направлено письмо с предложением сохранить 2/3 заработка сотрудникам в период простоя. Кроме того, было предложено выплачивать по 50 тысяч рублей из областного бюджета в случае заражения сотрудника здравоохранения коронавирусом при выполнении служебных обязанностей, а в случае смерти — один миллион рублей.