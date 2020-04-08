В Свердловской области ремонт дорог осуществляется по графику, несмотря на пандемию

Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чагаев в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС-Урал.

По его словам, даже в условиях пандемии отрасль готова к новому сезону. Финансирование получено, а все муниципальные и государственные контракты на текущий год заключены. Это означает, что пандемия не влияет на ход реализации национального проекта.

Он отметил, что в Свердловской области нацпроект реализуется в рамках трех региональных проектов — дорожная сеть, общесистемные меры развития, а также безопасность дорожного движения. На 2020 год запланировано финансирование в объеме 4,479 миллиардов рублей, из которых 2,066 миллиарда выделены из федерального бюджета, 1,310 миллиардов — из регионального и 103 миллиона — из местных бюджетов.

В 2020 году запланирована реализация 121 мероприятия, по которым заключено 34 государственных и муниципальных контракта. Планируется провести капитальный ремонт 28 дорог общего пользования, 16 дорог в Екатеринбурге, а также 55 светофорных объектов. Кроме того, 22 участка будет отремонтировано в Нижнем Тагиле.

Чагаев уточнил, что все контракты на данный момент заключены, а начало работ зависит от погодных условий.

Напомним, по последним данным, в России зарегистрировано более 8,6 тысяч случаев заболевания коронавирусом, из них 56 случаев подтверждено в Свердловской области.