Администрация ГГО не перенесла контейнерную площадку даже после решения суда

Администрация ГГО не перенесла контейнерную площадку даже после решения суда
Сегодня, 10:03ОбществоАзиз КеримовФото: TagilCity.ru
Глава Горноуральского городского округа Дмитрий Летников заявил, что площадка с контейнерами в селе Покровское установлена законно и с согласия местных жителей. У жильцов на руках есть исполнительный лист, по которому площадка признана незаконно установленной и должна быть устранена.

Спорный контейнерный участок расположен по улице Правды во дворе дома № 7. Расстояние от контейнеров до жилых домов, предусмотренное санитарными нормами, было нарушено, значится в материалах суда.

Сельчане решили бороться с проблемой через суд. Он обязал муниципальное казенное учреждение «Управление хозяйством Горноуральского городского округа» и администрацию ГГО перенести контейнерную площадку в соответствующее санитарно-эпидемиологическим нормам место.

На официальный запрос редакции TagilCity.ru глава ГГО Дмитрий Летников ответил, что собственником не обеспечено установление точных границ дома № 7 по улице Правды, а имеется лишь его декларированная площадь. Участок сложился в фактических границах наложения на муниципальную собственность.

Инициированы повторные мероприятия по отправке согласования места твердых коммунальных отходов на территории ГГО и ситуационного плана данной площадки в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области для проведения экспертного заключения в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Решения суда не обжаловано,заявил Летников.

Также Дмитрий Летников заявляет о наличии коллективного обращения от жителей, которые не возражают против расположения данной площадки и просят оставить ее на прежнем месте. Однако житель дома № 5 по улице Правды рассказал, что подобных писем он не подписывал и данное соседство его не устраивает.

Ночью подъезжают машины с громкой музыкой, администрация существует для улучшения жилищных условий, а не наоборот. Законы не соблюдены, для кого разработаны санитарные нормы - непонятно,жалуется мужчина.

Напомним, Пригородный суд обязал администрацию Горноуральского городского округа устранить незаконно установленную площадку с мусорными контейнерами до 19 января 2021 года.

Акт вступил в силу 19 января, администрация ГГО решение суда не обжаловала, и местные жители ждут исполнения чиновниками решения суда.

Сюжеты:
Нижний ТагилПригород
судПокровскоепригородс. Покровскоерешение судаисполнительный лист
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