Анопинский завод «РАСКО» под Владимриом захватил бывший арендатор

По сообщению издания www.tv-mig.ru, экс-арендатор установил на въезде бетонные блоки, растянул колючую проволоку и усилил охрану территории. По словам замгендиректора ООО «РАСКО» Дмитрия Кулакова, договор аренды стекольного завода с ООО «Экспо Гласс» расторгли, но руководитель последнего Александр Смирнов отказался покидать производственную площадку.
«Ранее „Экспо Гласс“ уничтожило стекловаренные печи и оборудование завода РАСКО в Воронеже, это и стало одним из оснований для прекращения арендных отношений», — поясняет Кулаков.
В Воронеже эксперты произвели оценку ущерба и установили, что «Экспо Гласс», организовав разбор производственной площадки, причинил собственнику предприятия урон в размере полутора миллиардов рублей. Кредиторы «РАСКО» передали все подтверждающие документы в суд –– договор между ООО «Экспо Гласс» и фирмой, осуществляющей демонтаж, а также акт выполненных работ за подписью Александра Смирнова. В результате прошлым летом суд наложил арест на имущество «РАСКО» в качестве обеспечительных мер. Арестованное имущество генеральный директор предприятия не имел возможности хранить у себя, поэтому оставил у «Экспо Гласс».
Позднее было установлено, что арендатор не только наносит урон, но и использует имущество должника, на что не имеет законного права. В связи с этим руководством компании «РАСКО» было принято решение расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке.
По словам Кулакова, руководством предприятия было принято решение обеспечить сохранность имущества, передав его в пользование другого профильного предприятия. В результате был заключен договор с ООО «Новое стекло», действие которого должно было начинаться с момента передачи арестованного имущества новому эксплуатанту, который имел потенциал для поддержания производственной площадки в работоспособном состоянии.
При этом в первую очередь предприятие планировало передать имущество, которое не включено в договор аренды с «Экспо Гласс». Однако экс-арендатор, договор с которым был расторгнут, не пустил собственника на территорию производственной площадки. Более того, у Кулакова есть информация, в соответствии с которой Смирнов приказал нанятому персоналу провоцировать конфликтные ситуации.
В связи с этим ООО «РАСКО» направило заявление в правоохранительные органы и судебным приставам. Кроме этого, в полицию подали заявление о систематическом хищении имущества компании, которое происходит с первого апреля.