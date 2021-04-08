Анопинский завод «РАСКО» под Владимриом захватил бывший арендатор

В Воронеже эксперты произвели оценку ущерба и установили, что «Экспо Гласс», организовав разбор производственной площадки, причинил собственнику предприятия урон в размере полутора миллиардов рублей. Кредиторы «РАСКО» передали все подтверждающие документы в суд –– договор между ООО «Экспо Гласс» и фирмой, осуществляющей демонтаж, а также акт выполненных работ за подписью Александра Смирнова. В результате прошлым летом суд наложил арест на имущество «РАСКО» в качестве обеспечительных мер. Арестованное имущество генеральный директор предприятия не имел возможности хранить у себя, поэтому оставил у «Экспо Гласс».