Болеют ли после прививки от коронавируса «Спутник V»

Александр Гинцбург рассказал о том, что полностью защищенными от ковида считаются пациенты спустя три недели после получения двух доз прививки. При этом он отметил, что у молодых людей иммунный ответ формируется обычно быстрее — у пожилых на это уходит больше времени.