Директор школы на Урале приговорен к 4,5 годам колонии за растрату бюджета

Суд установил, что директор школы Евгения Смирнова в период с 2012 года по сентябрь 2019 года оформляла на работу несуществующих работников. Ежемесячно ею утверждались табели учёта рабочего времени, издавались приказы о выплатах и заработной плате. Граждане были официально трудоустроенны в школу на должностях технического персонала, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.