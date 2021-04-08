Директор школы на Урале приговорен к 4,5 годам колонии за растрату бюджета

Суд установил, что директор школы Евгения Смирнова в период с 2012 года по сентябрь 2019 года оформляла на работу несуществующих работников. Ежемесячно ею утверждались табели учёта рабочего времени, издавались приказы о выплатах и заработной плате. Граждане были официально трудоустроенны в школу на должностях технического персонала, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
За труд фиктивных сотрудников женщина получала зарплату. К примеру, одни из сотрудников были трудоустроены также у мужа Смирновой, в школе они числились уборщицами, их итоговая выписанная заработная плата за все время составила 454 тысячи рублей.
Плотником числился муж заведующей столовой, за него было получено 899 тысяч рублей. Мать главного бухгалтера школы числилась уборщицей и кадровиком, ей начислено 358 тысяч рублей. Сестра Евгении Смирновой с мужем также числились уборщиками, на их имя выписано 133 тысячи рублей.
В ходе следствия установлено, что директор за счёт бюджетных средств, выделенных школе, приобрела оборудование для изготовления кислородных коктейлей. Данные покупки были признаны не соответствующие целям образовательного учреждения. Оформлялись покупки под видом поставки бумаги, картриджей и школьного мела. Кислородные коктейли изготовлялись, но реализовывались за денежные средства ученикам школы. Выручку забирала мошенница.
Судом директор средней школы № 21 признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» и по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Растрата имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения».
Асбестовским городским судом назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев колонии общего режима. Кроме того, взыскана сумма материального вреда в размере свыше 3,6 миллиона рублей в бюджет.
Напомним, в Тавде суд вынес приговор директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования детей. Женщину признали виновной по статье 160 УК РФ (Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).