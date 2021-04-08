Экс-сотруднику свердловской ИК грозит колония за пронос продуктов осужденному

В октябре 2020 года в соответствии с достигнутой договоренностью с осужденным с целью получения взятки завез на территорию жилой зоны указанного учреждения продукты питания, требующие тепловой обработки, которые осужденным запрещено иметь при себе либо приобретать. За указанное преступное деяние он получил от осужденного незаконное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей,рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.