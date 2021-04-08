Экс-сотруднику свердловской ИК грозит колония за пронос продуктов осужденному

Экс-сотруднику свердловской ИК грозит колония за пронос продуктов осужденному
Сегодня, 11:08ОбществоФото: pixabay.com
Экс-начальника подразделения свердловской ИК-53 Верхотурья будут судить за взятку. По версии следствия, он принял вознаграждение за пронос продуктов питания осужденному.

Перед судом в Верхотурье предстанет бывший начальник отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения подразделения исправительной колонии № 53. Его обвиняют в получении взятки за пронос для осужденного продуктов питания. 37-летнего мужчину, жителя Ревды будут судить по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество, то есть получение взятки через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей).

В октябре 2020 года в соответствии с достигнутой договоренностью с осужденным с целью получения взятки завез на территорию жилой зоны указанного учреждения продукты питания, требующие тепловой обработки, которые осужденным запрещено иметь при себе либо приобретать. За указанное преступное деяние он получил от осужденного незаконное вознаграждение в размере 5 тысяч рублей,рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый свою вину признал и написал явку с повинной.

Подобное деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 1 года.

В скором времени данное уголовное дело рассмотрит Верхотурский районный суд.

Напомним, в Невьянске начальник ИК-46 обвиняется во взятке от заключенных за предоставление покровительства. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Материалы по теме:
Свердловская областькриминалуголовное деловзяткаобществоИК
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы