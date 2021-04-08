Грант на разработку нового учебного курса выиграл тагильский преподаватель

Директор Центра научных исследований и инноваций НТИ УрФУ Виктор Гоман, который является также руководителем образовательной программы «Мехатроника и робототехника», выиграл конкурс для преподавателей. Там он представил проект нового учебного курса, сообщается на сайте филиала НТИ УрФУ.