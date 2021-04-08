Грант на разработку нового учебного курса выиграл тагильский преподаватель

Грант на разработку нового учебного курса выиграл тагильский преподаватель
Сегодня, 16:17ОбществоФото: nti.urfu.ru
Сотрудник НТИ УрФУ выиграл конкурс для преподавателей магистратуры Благотворительного фонда Владимира Потанина с проектом нового учебного курса.

Директор Центра научных исследований и инноваций НТИ УрФУ Виктор Гоман, который является также руководителем образовательной программы «Мехатроника и робототехника», выиграл конкурс для преподавателей. Там он представил проект нового учебного курса, сообщается на сайте филиала НТИ УрФУ.

Планируемое нововведение позволит разработать и внедрить новый учебный курс «Энергоэффективные электродвигатели» в существующую программу магистратуры по направлению подготовки «Мехатроника и робототехника». В новом курсе будут представляться результаты современных научных исследований в сфере электромеханики.

Из 800 конкурсных заявок, гранты получат 150 из них. Из этого числа финансирование получат десять проектов преподавателей УрФУ.

Напомним, гранты по нацпроекту «Культура» получили творческие коллективы Дворца национальных культур на Руднике в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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