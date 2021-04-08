Количество пожаров возросло в Нижнем Тагиле с начала года

Количество пожаров возросло в Нижнем Тагиле с начала года
Сегодня, 19:52ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Число пожаров за три месяца 2021 года в Нижнем Тагиле увеличилось по сравнению с прошлым годом. Большинство пожаров в Нижнем Тагиле связано с неосторожным обращением с огнем.

За первые три месяца 2021 года в Нижнем Тагиле число возгораний в жилом секторе выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной возгораний, службы МЧС называют неосторожное обращение с огнем. За квартал 2021 года их количество составило 48. Курение привело к 4 пожарам анализируемого периода, сообщает ИА «Все новости».

Шесть человек погибли в огне с января 2021 года, в том числе один ребёнок. По сравнению с прошлым годом статистика пожаров за этот период была той же, но детей среди погибших не было. Кроме того, при ЧС получили травмы семь человек, в прошлом году травм зафиксировано не было. На 11,4%, с 39 до 44, возросло количество пожаров в жилых домах. Возгорание в постройках также выросло в 6,6 раз.

С января по март 2021 год в Горноуральском округе зафиксирован один смертельный случай. Статистика округа показывает снижение количества пожаров на четверть — с 31 случая в прошлом году до 23 в 2021 году.

Несмотря на общее снижение пожаров, возросло количество возгораний в банях. Это связывают с нарушением правил устройства и эксплуатации печного отопления и неосторожного обращения с огнём. Следующим фактором в статистике идет нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

С начала года наблюдалось увеличение количества пожаров, на данный момент обстановка стабилизировалась, но с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода количество возгораний растет, это связано с большим количеством сухой прошлогодней травы и мусора, которые вытаивают из-под снега, сообщил руководитель 9 отряда федеральной противопожарной службы МЧС Сергей Колчин.

Сотрудниками МЧС ведется подготовка к опасному периоду. Плановые проверки будут произведены в сёлах, деревнях, коллективных садах. Людям напомнят о мерах противопожарной безопасности и обучат навыкам тушения. Сотрудники МЧС проверят также загородные оздоровительные лагеря.

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Нижний Тагил
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