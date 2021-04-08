Массовые сообщения о минировании судов, садиков и школ поступают в Екатеринбурге

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В суд Октябрьского района Екатеринбурга на электронную почту поступило сообщение о массовом минировании.
В письме сказано о минировании всех судов города, детских садов и школ без указания номеров и аэропорта Кольцово. Сейчас ведется проверка полученной информации, сообщает ЕАН.
По итогам проверочных мероприятий будут предоставлены комментарии сложившейся ситуации, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, в Нижнем Тагиле образовательные учреждения были массово эвакуированы из-за сообщений о взрывных устройствах.