«Нижнетагильская литейная компания» должна 73 млн по зарплате, налогам и ресурсам

В Нижнем Тагиле ООО «НЛК» имеет задолженности по взысканию налогов и сборов, по платежам за газ, тепло и электроэнергию. На организацию составлено 11 текущих производств, сумма которых более 74 миллионов, а от сотрудников поступают жалобы на невыплаты заработных плат.

Один из электриков предприятия рассказал редакции TagilCity.ru, что с осени 2020 года начались очередные проблемы с выплатой заработных плат. Ранее на месте учреждения располагался Котельно-радиаторный завод, но в 2017 году образовалась компания ООО «НЛК» и полностью сменилось руководство. Мужчине на сегодня должны зарплату с декабря, в сумме около 50 тысяч рублей, задолженность имеется и перед другими сотрудниками завода. С нами даже за декабрь не расплатились. Деньги выплачивают частями, раз в неделю-две, по три тысячи, чтобы с голоду не помирали. Ситуация по заводу общая. Задержки денежных средств по отношению ко всем сотрудникам, а не по конкретным людям. Объемов работы никаких нет, за три месяца мне не выплатили порядка 50 тысяч рублей, рассказал Игорь. Ранее прокуратурой Дзержинского района было установлено, что на предприятии имелась задолженность по заработной плате за январь, февраль 2020 года перед 318 работниками в размере 7,2 миллионов рублей. Тогда выплаты были осуществлены. Сейчас на компанию заведены исполнительные производства по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц на сумму более 14 миллионов. Задолженность Нижнетагильской литейной компании по налогам составляет более 59 миллионов рублей. В период с 2019 по 2020 год организация была несколько раз привлечена к административной ответственности за нарушения срока выплаты окончательного расчета при увольнении сотрудников и за невыплату заработных плат в течение нескольких месяцев. Также в 2020 году суд постановил взыскать с ООО «НЛК» 2,4 миллиона рублей в пользу ООО «Уралтехинвест». По решению государственных структур, с осени 2019 года началась приостановка по счетам «Нижнетагильской литейной компании» в ВТБ, Промсвязьбанке и УБРиРе. Владельцем ООО «НЛК» является Михаил Скороходов. Напомним, перед банкротством Нижнетагильский котельно-радиаторный завод задерживал выплату зарплаты рабочим. Новое предприятие на месте КРЗ — «Нижнетагильская литейная компания» — было зарегистрировано в 2018 году, средне-списочная численность организации — 359 человек. «НЛК» занимается производством чугуна и стали, радиаторов и котлов центрального отопления.

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