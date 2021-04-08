Об изменении графика приема граждан сообщает ГИБДД Нижнего Тагила

Об изменении до конца апреля 2021 года графика приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг сообщают в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

До конца апреля 2021 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенного на улице Огнеупорная, 83 в Нижнем Тагиле, будет осуществляться по следующему графику: Пн 9.00 — 18.00 Вт 9.00 — 18.00 Ср 9.00 — 18.00 Чт 12.00-21.00 Пт 9.00 — 18.00 Сб 9.00 — 18.00 Вс выходной В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что по вторникам, четвергам и субботам поступает наибольшее количество обращений граждан для замены водительских удостоверений. Это стоит учитывать жителям, выбирая время посещения РЭО. Данные услуги в любое удобное время можно получить в электронном виде через «Госуслуги». При использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины. Напомним, в середине марта сменился номер телефона дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила. Сменился номер телефона дежурной части в ГИБДД Нижнего Тагила

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