Об изменении графика приема граждан сообщает ГИБДД Нижнего Тагила

До конца апреля 2021 года прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг в РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское», расположенного на улице Огнеупорная, 83 в Нижнем Тагиле, будет осуществляться по следующему графику:
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Пн
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9.00 — 18.00
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Вт
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9.00 — 18.00
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Ср
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9.00 — 18.00
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Чт
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12.00-21.00
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Пт
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9.00 — 18.00
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Сб
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9.00 — 18.00
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Вс
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выходной
В отделе пропаганды ГИБДД отметили, что по вторникам, четвергам и субботам поступает наибольшее количество обращений граждан для замены водительских удостоверений. Это стоит учитывать жителям, выбирая время посещения РЭО.
Данные услуги в любое удобное время можно получить в электронном виде через «Госуслуги». При использованием Единого портала предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.
Напомним, в середине марта сменился номер телефона дежурной части ГИБДД Нижнего Тагила.