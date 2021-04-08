Общаются даже ночью: тагильчане оценили новый звук в смартфонах

Жители Нижнего Тагила стали уделять больше времени аудиозвонкам. С начала 2021 года один абонент тратит в среднем на голосовое сообщение на 25 минут в месяц больше. Не стало исключением и ночное время суток — каждый день с 12-ти часов ночи до пяти утра расходуется более полумиллиона минут.

МегаФон провел исследование и выяснил, что излюбленным днем для телефонных разговоров стал понедельник. А час с 11:00 до 12:00 является пиковым, когда наибольшее количество людей одновременно звонят своим родным и близким. В выходные дни, особенно в воскресенье, активность падает. В этот день абоненты уделяют больше внимания интернету. С начала года популярностью у клиентов МегаФона пользуется современная технология VoLTE — голос в сети четвертого поколения. При таком соединении голосовые сигналы доставляются с более высоким качеством и в несколько раз быстрее. Четче распространяется и тон, а сторонние звуковые волны менее заметны. В результате собеседника слышно более разборчиво, а звучание становится натуральней. Свердловчане активно подхватили новинку, порядка 40% от всех голосовых вызовов приходится на сеть VoLTE. Если весь объем минут этого года сравнить с песнями, получится мелодия длиной в пять столетий. Бонусом к чистому звучанию абоненты получают меньший расход заряда смартфона и возможность параллельно работать в интернете на высокой скорости,заявил технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков. Использование технологии VoLTE не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик. Разговор возможен с абонентами любых операторов.

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