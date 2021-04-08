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Обыски в офисе Сергея Колосовского в Екатеринбурге проводит ФСБ

ФСБ проводит обыски в офисах Сергея Колосовского в Екатеринбурге, на одном адресе с которым зарегистрированы фирмы-однодневки.

Юрист адвокатского бюро «Магнат» (владелец Сергей Колосовский - прим.ред.), утверждает, что обыски проводятся незаконно, нет соответствующего судебного решения. Визит силовиков связан с возбуждением уголовного дела по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») в отношении преступной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств с использованием фирм-однодневок, сообщает 66.RU.

Регистрация компаний документально подтверждена в одном офисе с бюро адвоката Сергея Колосовского.

Правоохранителями уточняется, что обыски проводятся не в помещениях где сидят адвокаты «Магната», так как сотрудники Сергея Колосовского не являются фигурантами дела.

Это распространенная практика, когда фирмы-однодневки прикрываются адвокатскими конторами, чтобы таким образом уйти от ответственности,сообщил 66.RU.

По версии следствия, преступники переводили деньги на счета фирм-однодневок, после чего обналичивали их с комиссией в 13–18% и возвращали руководителям различных предприятий, которые, в свою очередь, уклонялись от уплаты налогов.

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финансыадвокатфирмаЕкатеринбург
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