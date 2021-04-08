Ордена и медали получили свердловские врачи от президента РФ за борьбу с COVID-19

Ордена и медали получили свердловские врачи от президента РФ за борьбу с COVID-19
Сегодня, 14:54ОбществоФото: pixabay.com
За работу в условиях эпидемии COVID-19 врачи из Екатеринбурга получили награды от президента РФ Владимира Путина.

Вклад уральских врачей по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса отмечен Президентом России Владимиром Путиным в Указе «О награждении госнаградами РФ».

В документе среди прочих, двенадцать сотрудников медицинских организаций из Екатеринбурга подлежат награждению орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, сообщается в Указе Президента РФ.

Орденом Пирогова награждены семь санитарных врачей:

  • Иван Власов — замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, Камышлове, Камышловском и Пышминском районах;
  • Ольга Лосевская — замруководителя территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Светлана Перминова — начальника отдела Управления по Свердловской области;
  • Анжелика Понамарёва — замруководителя Управления по региону;
  • Светлана Скрябина — начальник отдела Управления;
  • Елена Шевченко — замглавы территориального отдела Управления в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме;
  • Алла Эккарт — замначальника территориального отдела Управления в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районе.

Пять медалей Луки Крымского получили сотрудники Роспотребнадзора:

  • Ирина Бессергенёва — ведущий специалист-эксперт Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Светлана Зарубина — старший специалист отдела Управления по Свердловской области;
  • Станислав Топорков — специалист-эксперт территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;
  • Ирина Углова — ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления в Каменске-Уральском, Сухоложском и Богдановичском районах;
  • Мария Шишкова — ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах.

Согласно указу, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое свердловчан — контролёр продукции цветной металлургии Надежда Жернакова и прессовщик на гидропрессах Алексей Торопов, работники Каменск-Уральского металлургического завода. Они отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Замруководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков получил аналогичную награду.

Напомним, 13 человек из волонтерского Пермского регионального центра «Единой России» были награждены президентскими грамотами и медалями.

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Екатеринбург
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