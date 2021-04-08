Ордена и медали получили свердловские врачи от президента РФ за борьбу с COVID-19

За работу в условиях эпидемии COVID-19 врачи из Екатеринбурга получили награды от президента РФ Владимира Путина.

Вклад уральских врачей по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса отмечен Президентом России Владимиром Путиным в Указе «О награждении госнаградами РФ». В документе среди прочих, двенадцать сотрудников медицинских организаций из Екатеринбурга подлежат награждению орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, сообщается в Указе Президента РФ. Орденом Пирогова награждены семь санитарных врачей: Иван Власов — замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Талицком, Байкаловском, Тугулымском районах, Камышлове, Камышловском и Пышминском районах;

Ольга Лосевская — замруководителя территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

Светлана Перминова — начальника отдела Управления по Свердловской области;

Анжелика Понамарёва — замруководителя Управления по региону;

Светлана Скрябина — начальник отдела Управления;

Елена Шевченко — замглавы территориального отдела Управления в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах Екатеринбурга, в Берёзовском и Верхней Пышме;

Алла Эккарт — замначальника территориального отдела Управления в Чкаловском районе Екатеринбурга, Полевском и Сысертском районе. Пять медалей Луки Крымского получили сотрудники Роспотребнадзора: Ирина Бессергенёва — ведущий специалист-эксперт Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

Светлана Зарубина — старший специалист отдела Управления по Свердловской области;

Станислав Топорков — специалист-эксперт территориального отдела Управления в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах Екатеринбурга;

Ирина Углова — ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления в Каменске-Уральском, Сухоложском и Богдановичском районах;

Мария Шишкова — ведущий специалист-эксперт территориального отдела в Серове, Серовском, Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах. Согласно указу, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое свердловчан — контролёр продукции цветной металлургии Надежда Жернакова и прессовщик на гидропрессах Алексей Торопов, работники Каменск-Уральского металлургического завода. Они отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Замруководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков получил аналогичную награду. Напомним, 13 человек из волонтерского Пермского регионального центра «Единой России» были награждены президентскими грамотами и медалями.

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