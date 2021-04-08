Ордена и медали получили свердловские врачи от президента РФ за борьбу с COVID-19

Вклад уральских врачей по предупреждению и предотвращению распространения коронавируса отмечен Президентом России Владимиром Путиным в Указе «О награждении госнаградами РФ».
В документе среди прочих, двенадцать сотрудников медицинских организаций из Екатеринбурга подлежат награждению орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, сообщается в Указе Президента РФ.
Орденом Пирогова награждены семь санитарных врачей:
Пять медалей Луки Крымского получили сотрудники Роспотребнадзора:
Согласно указу, орденами «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены двое свердловчан — контролёр продукции цветной металлургии Надежда Жернакова и прессовщик на гидропрессах Алексей Торопов, работники Каменск-Уральского металлургического завода. Они отмечены за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Замруководителя Уральского территориального управления Министерства науки и высшего образования РФ Александр Сандаков получил аналогичную награду.
Напомним, 13 человек из волонтерского Пермского регионального центра «Единой России» были награждены президентскими грамотами и медалями.