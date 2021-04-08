Потанин построит в Сочи новый горнолыжный курорт

Необходимо отметить, что компания Потанина уже не первый раз реализует проекты в Сочи. Так, в 2014 году компания “Интеррос” построила курорт “Роза Хутор” к Олимпийским играм”. Этот проект обошелся компании в семьдесят миллиардов рублей. Позднее в городе построили еще несколько горнолыжных курортов, что привело к увеличению туристического потока. В свою очередь это способствовало увеличению отчислений в бюджет. Только за 2019 год налоговые платежи курорта “Роза Хутор” составили полтора миллиарда рублей.