Шандалович обратился к Заксобранию Карелии с проектом закона о детях войны

Согласно поданному документу, 33 000 жителей региона могут получить данный статус. В данную категорию попадут те, кто родился в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В законе предполагается предоставление данной категории определенных льгот, например права на приоритеты в медицинском обслуживании, пишет karelinform.ru.
Шандалович назвал детей войны поколением, которое вынесло тяготы войны, а потом участвовало в восстановлении разрушенной гитлеровцами и их приспешниками страны. Также он отметил, что присвоение им официального статуса и предоставление льгот справедливо.
«Считаю, что, несмотря на сложности с бюджетом, в Карелии должен быть принят базовый закон, устанавливающий статус для детей войны с правом на дополнительные социальные гарантии», – подчеркнул спикер карельского парламента.
Элиссан Шандалович попросил коллег-сенаторов помочь в доработке законопроекта. Первое чтение документа запланировано на 15 апреля.