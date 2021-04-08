Шандалович обратился к Заксобранию Карелии с проектом закона о детях войны

Согласно поданному документу, 33 000 жителей региона могут получить данный статус. В данную категорию попадут те, кто родился в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В законе предполагается предоставление данной категории определенных льгот, например права на приоритеты в медицинском обслуживании, пишет karelinform.ru.