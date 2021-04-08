Шандалович обратился к Заксобранию Карелии с проектом закона о детях войны

Шандалович обратился к Заксобранию Карелии с проектом закона о детях войны
Сегодня, 20:16ОбществоФото: фрагмент видео YouTube
Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович вынес на рассмотрение сенаторов республики законопроект о новой льготной категории – детях войны.

Согласно поданному документу, 33 000 жителей региона могут получить данный статус. В данную категорию попадут те, кто родился в период с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года. В законе предполагается предоставление данной категории определенных льгот, например права на приоритеты в медицинском обслуживании, пишет karelinform.ru.

Шандалович назвал детей войны поколением, которое вынесло тяготы войны, а потом участвовало в восстановлении разрушенной гитлеровцами и их приспешниками страны. Также он отметил, что присвоение им официального статуса и предоставление льгот справедливо.

«Считаю, что, несмотря на сложности с бюджетом, в Карелии должен быть принят базовый закон, устанавливающий статус для детей войны с правом на дополнительные социальные гарантии», – подчеркнул спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович попросил коллег-сенаторов помочь в доработке законопроекта. Первое чтение документа запланировано на 15 апреля.

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