Сотрудница отсудила у Уралвагонзавода 353 тысячи за падение на льду

Работница концерна «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле отсудила у предприятия 353 тысяч рублей за лечение после падения на льду.

В результате травмы ее группа инвалидности была изменена со второй на первую. Происшествие случилось в ноябре 2018 года. Сотрудница концерна «Уралвагонзавод» возле цеха № 3 поскользнулась и упала. У нее диагностированы переломы бедренной кости и предплечья. Иск на предприятие о компенсации морального вреда подан в суд. Решением Дзержинского районного суда иск частично удовлетворен и организации полагалось выплатить пострадавшей 1,5 миллиона рублей, сообщает ИА «Все новости». Ответчиком по делу выступал Уралвагонзавод, третье лицо — компания «УБТ-сервис». Прокурор и «УБТ-сервис» поддерживали в суде сторону истца в полном объёме, а Уралвагонзавод исковые требования не признал. Разбирательства шли долго, потому что лечение и различные экспертизы заняли много времени, рассказал родственник потерпевшей. Кроме выплаченных сумм материальной компенсации, тагильчанкой заявлены к возмещению суммы, уплаченные за медицинские услуги. Рассмотрев иск, Дзержинский районный суд обязал концерн выплатить работнице 353 750 рублей. На данный момент женщина планирует выход на работу, но передвижение в инвалидной коляске требует от работодателя обеспечение необходимой среды на предприятии — пандусы, поручни. Пока это не реализовано, организация оплачивает работнице время вынужденного простоя. Напомним, женщина посетила магазин «Пятерочка» в Каменске-Уральском и на выходе упала на крыльце, повредив ногу. У пострадавшей диагностирован закрытый перелом лодыжки левой голени и подвывих стопы. Женщина подала исковое заявление в суд. 100 тысяч за падение на крыльце в Каменске-Уральском суд обязал выплатить «Пятерочку»

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