Суд над хореографом и обыск в трамвае. Итоги дня в Свердловской области

До 10 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей грозит тагильскому хореографу Виталию Винокурову за многомилионные долги. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч.3 и ч.4 (Мошенничество в крупном и особо крупном размере). Судебное заседание назначено на 6 мая 2021 года. Винокуров занимал деньги в течении длительного времени под предлогом развития бизнеса, не отдавал их и занимал новые, чтобы погасить предыдущие долги. Затем он переехал жить в Астрахань. Сейчас следователи вернули Виталия в Нижний Тагил, так как должен состояться суд. Иск подали восемь потерпевших, которым причинен ущерб на сумму более четырех миллионов рублей. Фактически их гораздо больше, но кто-то не захотел обращаться в полицию, а кому-то Винокуров вернул деньги. Один из его бывших друзей рассказал, что он до сих пор не расплатился с долгами и нанял адвоката. Сам Виталий на вопросы журналиста TagilCity.ru отвечать отказался.