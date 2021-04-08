Тагильскому хореографу Виталию Винокурову грозит до 10 лет тюрьмы за милионные долги

Перед переездом Винокуров в Нижнем Тагиле был преподавателем в танцевальной школе «E-dance» и зарабатывал субарендой квартир. Пройдя курсы «Бизнес Молодости» в 2017 году, он начал искать инвесторов для ведения предпринимательской деятельности. При этом, по словам друзей, тагильчанин стал обращаться к ним с просьбой одолжить ему суммы от 20 до 500 тысяч рублей. Затем он тратил деньги и набирал новые долги, чтобы рассчитаться со старыми.