Тагильскому хореографу Виталию Винокурову грозит до 10 лет тюрьмы за милионные долги

В 2019 году друзья тагильчанина Виталия Винокурова рассказали редакции TagilCity.ru, что около 20 человек потеряли из-за его махинаций миллионы рублей, в том числе депутат Молодежного парламента Свердловской области от Нижнего Тагила Дмитрий Арды и тагильский шоумен Александр Дементьев. В 2021 году Винокуров вернулся в Нижний Тагил из Астрахани, куда переехал после того, как остался должен заемщикам миллионы рублей.
Перед переездом Винокуров в Нижнем Тагиле был преподавателем в танцевальной школе «E-dance» и зарабатывал субарендой квартир. Пройдя курсы «Бизнес Молодости» в 2017 году, он начал искать инвесторов для ведения предпринимательской деятельности. При этом, по словам друзей, тагильчанин стал обращаться к ним с просьбой одолжить ему суммы от 20 до 500 тысяч рублей. Затем он тратил деньги и набирал новые долги, чтобы рассчитаться со старыми.
В 2019 году некоторые из заемщиков начали публично обвинять Винокурова в невыплате задолженностей, некоторые кредиторы написали заявление в полицию.
Тогда в возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления. Заявителям рекомендовали обратиться в суд с исковыми требованиями, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Согласно картотеке суда Тагилстроевского района Нижнего Тагила, в 2019 году Винокуров проиграл дело о взыскании долга по договору займа от 29 ноября 2018 года. Иск подавал Владислав Краснов, который был депутатом Молодежной думы Нижнего Тагила. Суд взыскал с Винокурова выплату около 163 тысяч рублей, включая пени и штрафы.
По официальным данным с сайта ФССП Свердловской области, на сегодняшний день у Винокурова около 20 исполнительных производств на общую сумму более 600 тысяч рублей.
Один из бывших друзей Виталия, с которым он знаком уже 10 лет, рассказал, что Винокурова привезли в Нижний Тагил из Астрахани следователи для допроса, так как состоится суд. Он отметил, что Виталий нанял себе дорогого адвоката под предлогом того, что «деньги дал отец».
Он до сих пор не вернул мне долг, как и другим заимодавцам. Свои суммы сообщать не буду, но его долги точно больше 10 миллионов. Деньги не платит, делает только вид что отдает, переводя всем по 500-1000 рублей раз в три-четыре месяца, рассказал редакции TagilCity.ru молодой человек.
Он пояснил, что в Тагиле Винокуров работает водителем в «Яндекс-такси» и хореографом в ДК «Юбилейный».
Иск в суд подан от группы пострадавших. Дату суда не назначали, во всяком случае информации мне не поступило такой. Вообще он должен был состояться в марте, но видимо из-за нанятого адвоката сроки проведения сместились, отметил бывший друг подсудимого.
По его словам, на Винокурове по документам ничего нет, деньги на счетах он не хранит, иначе приставы давно бы сняли с него долги. На Виталии числится только доля в квартире, в которой прописали его родители.
Иск подали около семи человек, общая сумма составляет примерно четыре-пять миллионов рублей, пояснил тагильчанин.
Расследованием уголовного дела в отношении Винокурова занималась следственная часть следственного управления МУ МВД «Нижнетагильское». Дело было направлено в суд 25 февраля 2021 года.
В суд обратились восемь потерпевших, которым причинен ущерб более четырех миллионов рублей. Фактически пострадавших гораздо больше, но кто-то не захотел обращаться в полицию, а кому-то он вернул деньги, рассказали редакции в пресс-службе ведомства.
По данным картотеки Ленинского районного суда Нижнего Тагила, уголовное дело в отношении Виталия Винокурова заведено по ст. 159 ч.3 и ч.4 (Мошенничество в крупном и особо крупном размере). Судебное заседание было назначено на 23 марта, однако затем отложено до 6 мая 2021 года. Подсудимому грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Депутат Молодежного парламента Свердловской области от Нижнего Тагила Дмитрий Арды также связывает возвращение Винокурова в Нижний Тагил с судебными процедурами. Однако сам он не обращался в суд для возмещения задолженности.
Я не хочу никаких разбирательств, и денег мне от него не надо. В суд не обращался и не планирую. Сейчас отношения с Виталием у меня никак не складываются. У меня полно работы и проектов, тем более сейчас идет сессия, и я стараюсь максимально погрузиться в учёбу, рассказал редакции TagilCity.ru Дмитрий Арды.
Сам Виталий Винокуров отказался ответить на вопросы журналиста TagilCity.ru о его возвращении в Нижний Тагил и возврате долгов заемщикам.