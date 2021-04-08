«Тотальный диктант» в онлайн-режиме пройдет в Нижнем Тагиле

«Тотальный диктант» в Нижнем Тагиле проводится с 2014 года. С 2020 года из-за пандемии COVID-19 формат проведения акции был изменен на онлайн-режим. Тагильчане писали авторский текст Андрея Геласимова, после чего его проверяли эксперты, сообщает ИА «Все новости».
В 2021 году «Тотальный диктант» планируется провести 10 апреля также в онлайн-формате.
Для участия нужна регистрация на сайте акции. Диктант можно будет написать в любое время с 7:00 до 23:59 по московскому времени 10 апреля. Участникам будет предложено написать текст в специальном окне, после завершения работы и нажатия кнопки «проверить», появится оценка за онлайн-диктант, она отразится в личном кабинете в разделе «События».
Во время онлайн-марафона дополнительный текст можно будет написать на сайте акции в 13 часов по местному времени. Эту часть диктанта прочитает писательница Гузель Яхина. По итогу разбор текста проведет кандидат филологических наук Наталья Милянчук.
Автором диктанта в 2021 году станет писатель Дмитрий Глуховский. Специально для акции он написал историю, на которую его вдохновили события, произошедшие с его родственниками.