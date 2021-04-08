«Тотальный диктант» в онлайн-режиме пройдет в Нижнем Тагиле

Для участия нужна регистрация на сайте акции. Диктант можно будет написать в любое время с 7:00 до 23:59 по московскому времени 10 апреля. Участникам будет предложено написать текст в специальном окне, после завершения работы и нажатия кнопки «проверить», появится оценка за онлайн-диктант, она отразится в личном кабинете в разделе «События».