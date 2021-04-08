Цветы на клумбах Нижнего Тагила в 2021 году посадит ИП из Екатеринбурга

Победителем закупки на посадку цветов в парках и скверах, а также придорожных территориях в Нижнем Тагиле в 2021 году стал ИП Шутов из Екатеринбурга.

Заявку на аукцион подали три компании. Изначально, цена контракта составляла 3,7 миллиона рублей, однако ИП Шутов снизил ее на 14% и предложил услуги на сумму около 3,2 миллиона рублей, тем самым выиграв контракт. Шутов Сергей Александрович зарегистрирован как ИП с 2015 года в Екатеринбрге. Основным видом его деятельности является цветоводство, также он предоставляет услуги в области растениеводства и земляных работ. Согласно данным из открытых источников он являлся поставщиком в 67 госконтрактах на сумму 148 миллионов рублей. Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году будут высажены более 137 тысяч цветов на площади 4,4 тысячи квадратных метра. Подрядчику необходимо посадить 27 разных наименований цветов на 36 территориях города и ухаживать за ними до 31 октября 2021 года. Более 137 тысяч цветов будут высажены в Нижнем Тагиле в 2021 году

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