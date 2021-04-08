Уральский ветеран ВОВ после вмешательства Куйвашева будет переселен в новую квартиру

Уральский ветеран ВОВ после вмешательства Куйвашева будет переселен в новую квартиру
Сегодня, 19:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
95-летний ветеран Великой Отечественной войны из Новой Ляли после вмешательства в ситуацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева переедет жить в новую квартиру, сообщили TagilCity.ru в департаменте информполитики региона.

8 апреля ветеран вместе с дочерью отправился смотреть трехкомнатную квартиру, которая была подобрана для него и находится в новостройке в центре города. Данный дом был сдан в эксплуатацию в конце 2020 года. Если пенсионер одобрит предложенный вариант, начнется процесс оформления жилья и переезда.

Дом, в котором на данный момент живет уралец, не попадает под критерии аварийного. Поэтому пока жильцов никто не расселяет. Отмечается, что мужчина — ветеран труда. В связи с этим он получает выплаты и льготы. Однако закон гласит, что федеральные деньги на покупку жилья могут получить только ветераны боевых действий.

Евгений Куйвашев поручил заняться решением проблемы вице-губернатору Сергею Бидонько.

К покупке квартиры были привлечены благотворительные средства. Ситуация будет и дальше находиться под контролем руководства региона,сообщили редакции в департаменте информполитики.

Напомним, администрация Новолялинского ГО не менее пяти раз предлагала ветерану благоустроенные квартиры в пятиэтажном Доме ветеранов. Но он отказывался от данного жилья и продолжал стоять в очереди на предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда.

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