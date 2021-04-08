«Уралвагонзавод» проиграл суд подрядчику Министерства обороны на почти 63 млн

Иск к «Уралвагонзаводу» был подан в конце июля компанией «Рамэк-ВС», которая специализируется на производстве компьютеров и другого оборудования. Одним из крупнейших заказчиков фирмы является Министерство обороны РФ.
Через арбитражный суд компания требовала уральского предприятия 342 миллиона рублей. Еще 68 миллионов требовал банк «Восточный», который заявлялся в дело, как третье лицо. Суд отказал ему в удовлетворении требований.
В результате Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил исковые требования АО «Рамэк-ВС» частично. И постановил взыскать с АО «НПК «Уралвагонзавод» денежные средства в сумме 62,9 миллиона рублей.
Продолжить начисление процентов за пользование чужими денежными средствами до даты фактического исполнения обязательства по оплате неосновательного обогащения. В удовлетворении требований в остальной части отказать, следует из текста решения.
Напомним, «Уралвагонзавод» не смог договориться о заключении контракта на 11 миллиардов рублей по поставке трамваев в Москву. Контракт на поставку 90 низкопольных трамваем заключили с другим российским вагоностроительным заводом.