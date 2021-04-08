Уроженцу Тагила грозит до 2 лет тюрьмы за продажу несуществующего щенка в интернете

Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении уроженца Нижнего Тагила утверждено в прокуратуре Тоцкого района Оренбургской области.
Как установили следователи, в 2019 году мужчина приехал в столицу на заработки и планировал снимать ролики для соцсетей, однако вскоре решил заняться продажей несуществующего товара в сети интернет. На его объявление о продаже щенка шпица откликнулась жительница Тоцкого района.
По телефону мужчина, с целью сокрытия своих данных, представился именем «Мария» и, корректируя голос под женский, попросил за щенка перевести предварительную оплату на карту. Мошенник так расположил к себе женщину, что вместо 7 тысяч она перевела ему 8 тысяч рублей. После получения средств, продавец щенка исчез и отключил телефон,рассказали подробности в пресс-службе региональной прокуратуры.
Женщина, так и не получившая щенка, обратилась с заявлением в полицию. Спустя несколько лет сотрудниками уголовного-розыска удалось выйти на след злоумышленника, которым оказался тагильчанин.
Теперь его будут судить по части 2 статьи 159 УК РФ. Мужчине грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.