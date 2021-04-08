В Сколтехе завершился форум Youth RIGF

В Сколковском институте науки и технологий (Сколтех) подвели итоги Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF). В шести номинациях были выбраны лучшие авторы IT-проектов, награды которым вручил лично первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Кириенко отметил, что представленные молодежные проекты способны не только конкурировать с разработками взрослых и опытных коллег, но и выигрывать у них, и это определяет конкурентоспособность российской IT-сферы. Как сообщает newsnn.ru, на форуме были выбраны члены Молодежного цифрового омбудсмена — Дмитрий Гуляев, Ирина Трапезникова и Алексей Стариков, студенты московских вузов. Они представили аудитории Молодежное послание форума, написанное с учетом присланных на сайт инициатив. Участники мероприятия выступили с инициативой опробовать такую практику в государствах — членах ООН, чтобы в 2022 году провести глобальный форум молодежных цифровых омбудсменов. Форум включал в себя четыре основных направления. На секции «Цифровая экономика: утопия или антиутопия» присутствующие дискутировали о будущем IT-сферы в России и возможности реализации в ней молодежи. Участники, кроме того, обсудили проблему «утечки мозгов». Другое направление — «Мои персональные данные: чьи они на самом деле?» — было посвящено правовому регулированию хранения и обработки данных пользователей сайта. Секция «(Не)виртуальная реальность» касалась вопросов интернет-зависимости и влияния Сети на психику и жизнь людей. Наконец, в секции «2020-й — год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи» речь шла об актуальных соцсетях, их феноменах и перспективах появления новых платформ. Форум включал в себя как дискуссии и выступления, так и мастер-классы и IT-площадки в фан-зонах. Двести человек приняли участие в форуме очно, около пяти тысяч следили за мероприятием в онлайн-режиме. Зарегистрироваться на форум можно было вплоть до последнего дня, трансляция была доступна для жителей России и других стран и велась на двух языках — русском и английском.

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