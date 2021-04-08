Второе уголовное дело завели на свердловчанина за пьяный дебош в самолете

Второе уголовное дело завели на свердловчанина за пьяный дебош в самолете
Сегодня, 09:20ОбществоФото: pixabay.com
За пьяный дебош в самолете на 43-летнего свердловчанина следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили второе уголовное дело.

43-летний житель Свердловской области в начале февраля текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна Airbus A-319 (рейс Москва - Екатеринбург), нарушил общественный порядок и проигнорировал замечания экипажа.

По приземлению самолета в Кольцово дебошир отказался покинуть воздушное судно, тем самым вынудив бортпроводников вызвать сотрудников транспортной полиции. Во время задержания мужчина несколько раз ударил одного из стражей правопорядка по лицу.

В отношении хулигана ранее было возбуждено уголовное дело за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). А теперь следователи Уральского следственного управления на транспорте СК РФ обвиняют мужчину в хулиганстве на воздушном транспорте, связанном с грубым нарушением общественного порядка, выражающим явное неуважение к обществу (часть 1 статьи 213 УК РФ).

В данный момент расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте.

Напомним, 6 февраля пьяный житель Свердловской области отказался покидать самолет в Кольцово и применил насилие в отношении полицейского.

Сюжеты:
Екатеринбург
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