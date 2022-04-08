Более тысячи метров трубопровода поменяют на привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Капитальный ремонт водопровода и канализации ведется на привокзальной площади в Нижнем Тагиле. Всего будет заменено более одной тысячи метров труб, износ которых на сегодняшний день составляет 80%.

Ремонт труб проходит в том числе и на месте, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Сети на этом участке проложены еще в 60-х годах. Износ их примерно 80%, но при этом аварий здесь не было. Однако после реконструкции привокзальной площади любая коммунальная авария здесь не допустима. Поэтому было принято решение о замене сети,рассказал TagilCity.ru заместитель директора по производству ООО «Водоканал-НТ» Руслан Кондаков. Всего на участке от улицы Садовая, 6а до дома быта «Эра» будет проложено 535 метров новых полиэтиленовых труб диаметром 200 мм и еще 20 метров труб диаметром 315 мм в районе кулинарного училища. Канализационную сеть длиной 560 метров отремонтирует компания «Уралспецтранс», выигравшая тендер, на участке от гостиницы «Тагил» до камеры гашения на улице Садовая, 19. По графику все работы должны завершится до конца июня. Однако подрядчики обещают закончить прокладку труб раньше положенного срока. Кроме того, переход на новые трубопроводы будет выполнен в сжатые сроки, и подача холодного водоснабжения в близлежащие дома ограничена не будет. Не планируется и перекрывать движение для транспорта, так как ремонт канализации проходит параллельно с работами «Тагилдорстроя», а водопровод идет по тротуару. Напомним, изготовление стелы «Город трудовой доблести» и обустройство территории вокруг нее обойдется в 72 млн рублей. Изготовление и монтаж стелы на Привокзальной площади в Тагиле обойдутся в 72 миллиона

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