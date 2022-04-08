Дату рождения вводят кассиры при продаже алкоголя в «Магнитах» Екатеринбурга

Дату рождения вводят кассиры при продаже алкоголя в «Магнитах» Екатеринбурга
Дату рождения вводят кассиры при продаже алкоголя в «Магнитах» Екатеринбурга
Сегодня, 13:54ОбществоФото: pixabay.com
Жители Екатеринбурга рассказали, что в магазинах сети «Магнит» данные всех покупателей алкоголя и сигарет вбивают в кассовый аппарат. В супермаркете уверяют, это делается только лишь для быстроты проверки покупателей на совершеннолетие.

В магазинах сети «Магнит» в Екатеринбурге вбивают в кассу данные покупателей, которые покупают алкоголь или сигареты. Теперь дата рождения покупателей будет сохранена в кассовом аппарате. Об этом сообщает издание E1.

Отмечается, что вопросом законности сбора персональных данных занимается Роскомнадзор. В самом «Магните» уверяют, что эти данные нигде не хранятся и тем более не распространяются.

В супермаркете утверждают, что эти данные вбиваются просто для удобства – чтобы кассир мог всегда знать наверняка, есть ли покупателю 18 лет. Это нужно для того, чтобы не задерживать остальных покупателей, стоящих в очереди на кассе.

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