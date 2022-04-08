«Дочка» тагильского УВЗ задолжала 1,3 млн зарплаты сотрудникам

50 человек не получают зарплату. Мне должны около 70 тысяч рублей. А если посчитать те часы, которые по факту не оплачивают, то в районе 150 тысяч. Недавно приезжал представитель «Уралвагонзавода» и сказал, что до конца месяца зарплату можно не ждать,рассказал TagilCity.ru сотрудник «ВНИТИ».