«Дочка» тагильского УВЗ задолжала 1,3 млн зарплаты сотрудникам

По словам одного из сотрудников «ВНИТИ», который общался с редакцией ТagilCity.ru на условиях анонимности, последний раз заработную плату он получал 17 февраля. Также мужчина утверждает, что оплачивается только часть фактически отработанных часов.
50 человек не получают зарплату. Мне должны около 70 тысяч рублей. А если посчитать те часы, которые по факту не оплачивают, то в районе 150 тысяч. Недавно приезжал представитель «Уралвагонзавода» и сказал, что до конца месяца зарплату можно не ждать,рассказал TagilCity.ru сотрудник «ВНИТИ».
Согласно сайту ФССП, в отношении фирмы введены 36 исполнительных производств на общую сумму 1,3 млн рублей по невыплате заработной платы сотрудникам.
Большей долей (51,8%) ОАО «Научно-производственная фирма по внедрению научных и инженерно-технических инноваций» владеет «Уралвагонзавод» из Нижнего Тагила. Предприятие занимается научной разработкой новых технологий, в том числе и в оборонной промышленности. В 2013 году в отношении «ВНИТИ» введена процедура банкротства. В январе 2022 года судебное производство было прекращено в связи с тем, что требования кредиторов были полностью погашены.
Редакция TagilCity.ru направила официальный запрос ОАО «ВНИТИ» и «Уралвагонзаводу» по поводу сложившейся ситуации с невыплатой зарплаты.